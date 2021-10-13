Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость13 октября 2021 6:05

В Лабытнанги отремонтировали городское отделение по вопросам миграции

Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги завершился ремонт помещений в доме №2 по ул. Дзержинского, где находится отделение по вопросам миграции городского ОМВД. С просьбой об этом жители не раз обращались к глава Лабытнанги Марине Тресковой.

- Теперь здесь светло, уютно и комфортно. К обновлению мы подошли комплексно: выполнен монтаж видеонаблюдения и обеспечен доступ для маломобильных граждан, - сообщила градоначальница.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Сейчас в помещении заканчиваются последние приготовления перед открытием. Отделение заработает уже на следующей неделе.