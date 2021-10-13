Новоуренгойская станция скорой помощи получила новый автомобиль

Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Уренгое автопарк станции скорой помощи пополнился современным автомобилем на базе автофургона «Форд Транзит». Он заменил старую машину, отслужившую свой срок. Новое авто предназначена для выезда на дом к пациентам, так что теперь транспортировка больных будет проходить в более комфортных условиях.

В ближайшее время будет оформлена вся документация и автотранспорт выйдет на линию.

Кстати, автомобиль укомплектован всем необходимым для проведения реанимации: дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром и аппаратом ИВЛ.

- Наличие качественного современного медицинского оборудования и транспорта, который делает экстренную помощь оперативной и комфортной для пациентов - залог успеха любого медицинского учреждения,- рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Отметим, что с учетом нового автомобиля «Форд Транзит» в парке Новоуренгойской станции теперь насчитывается 15 машин.