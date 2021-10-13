Погода на Ямале на 13 октября: немного потеплеет

Погода на Ямале на 13 октября. Фото: Вера Зенина

В среду, 13 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем +4, ночью -1. Ветер 4-8 м/с.

Надым: пасмурно и снег с дождем. Днем +2, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем 0, ночью +1. Ветер 6-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег с дождем. Днем 0, ночью +1. Ветер 9-14 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег с дождем. Днем 0, ночью +1. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - дождь со снегом. Днем +1, ночью 0. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем +4, ночью -1. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем 0, ночью +1. Ветер 5-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.