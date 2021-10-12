На Ямале директора «НадымЖилКомСервис» обвиняют в нескольких экономических преступлениях Фото: Ольга Крыльцова

Надымские следователи установили причастность руководителя ООО «НадымЖилКомСервис» к еще одному экономическому преступлению. Напоминаем, что мужчина уже обвиняется по ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

- Установлено, что с 2016 по 2017 директор, зная о долгах и обязательных платежах компании, заключил сделки по отчуждению имущества «НадымЖилКомСервиса» организации, которая фактически свои обязанности не выполняла. Кроме того, он не принял мер по взысканию дебиторской задолженности, из-за чего кредиторы компании понесли крупные убытки, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Арбитражный суд признал коммерческую организацию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство.

В связи с этими обстоятельствами руководитель компании теперь обвиняется еще и по ч.1 ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.