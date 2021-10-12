Олег Гилев назначен врио главы МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

Подполковник внутренний службы Олег Гилев назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО.

Он прибыл на Ямал из Екатеринбурга, где проходил службу в должности заместителя начальника Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

Временный глава окончил в 1997 году Тюменское высшее военно-инженерное училище имени Алексея Прошлякова. С 1992 по 2011 годы он проходил службу в рядах вооруженных сил в различных должностях, начиная от командира инженерно-саперного взвода и до заместителя военного комиссара Пермского края.

Также он принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях в Дальневосточном федеральном округе и республике Бурятия. За время службы был удостоен различных ведомственных наград.