С начала года на Ямале родилось более пяти тысяч малышей Фото: Ольга Крыльцова

За прошедшие девять месяцев на Ямале родилось 5 112 малышей, причем лидирующую позицию занимают мальчики - 2 562, а девочек - 2 550. Информацию об этом сообщили в службе записи актов гражданского состояния региона.

Для сравнения в 2020 году за этот же период родившихся мальчиков зарегистрировано на 172 больше, чем девочек.

Самыми редкими мужскими именами стали: Игнат, Серафим, Елисей. А среди женских: Любава, Августина и Злата.

Напоминаем, что в регионе каждому новорожденному выдается набор «Малышу Ямала». В нем есть самые необходимые для младенца предметы и одежда на первый год жизни. Это дополнительная мера поддержки, реализуемая по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 1 июня 2019 года.