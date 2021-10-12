На Ямале почти 80 групп в детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса Фото: Ольга Крыльцова

В ямальских детских садах почти 80 групп закрыты на карантин из-за коронавируса, это на 60 процентов больше показателя двухнедельной давности, сообщили в пресс-службе департамента образования округа. При этом число переведенных на дистанционное обучение классов осталось без изменений.

Также уточняется, что по состоянию на 28 сентября на карантине находились ученики 129 классов, а в детских садах было закрыто 49 групп. Сейчас в учреждениях принимаются повышенные меры эпидемиологической безопасности.

Напоминаем, что с начала пандемии на Ямале выявлено более 51 тысячи случаев заражения. Последние недели в регионе фиксируется порядка ста заболевших.