Жители Салехарда выберут названия для новых территорий, предназначенных под жилые застройки

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда предложили более 70 названий для территорий, предназначенных под жилые застройки и ведение садоводства. Они расположены в юго-восточной и в северо-восточной частях города.

Напоминаем, что сбор идей проходил с 24 июня по 10 октября. В числе предложенных были следующие названия: микрорайоны Морошка, Ближнее, Дальнее, Грибное, Таежный, Приобье, Зеленый парк, Ругинские аллеи, Ритмы тундры, Жемчужина Салехарда, сады «Спартак», «Ясные» и другие.

Теперь жителям предстоит выбрать из предложенных названий самые лучшие. Голосование будет открыто на портале «Живем на Севере» и в группе администрации в соцсети Вконтакте.

По итогам голосования городская комиссией присвоит территориям новые названия. Первое голосование за территорию №1 стартует уже 13 октября.