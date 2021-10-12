В Муравленко после ремонта открылось движение по одноименной улице

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко открылось движение по одноименной улице. Напоминаем, что дорога была перекрыта в связи с ремонтом участка от ул. Ленина до ул. 70 лет Октября.

- Рабочие полностью заменили дорожное покрытие, обустроили водоотводные лотки и провели уличное освещение. На обновленных тротуарах появились зоны отдыха для пешеходов. У мест общего пользования оборудовали парковки, - рассказали в городской администрации.

Кроме этого, в городе построили новую дорогу, часть которой объединила улицу Муравленко с улицей Новая.

Также напоминаем, что за прошедший сезон в муниципалитете планировали отремонтировать шесть километров дорог и обустроить более ста парковочных мест.