На Ямале еще 114 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 114 человек. С начала периода количество заболевших достигло 51 740.

Из общего числа болеющих 750 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 107 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 708 человек.

Также за сутки выявлено 7 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 629. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 107 заражений COVID-19, за весь период - 44 111.

Выздоровели за последние сутки 107 человек, с начала пандемии - 49 608.

За последние сутки в России выявлено 28 190 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 146 (7,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 832 964 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 706 человек, с начала пандемии - 6 894 285. Также за сутки зафиксировано 973 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 218 345 человек.