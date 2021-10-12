Приняв мошенников за работников биржевой торговли, таркосалинка лишилась 65 тысяч рублей

Приняв мошенников за работников биржевой торговли, таркосалинка лишилась более 65 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратилась 45-летняя жительница Тарко-Сале, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела заработать денег, но вместо этого лишилась последнего.

Все началось 15 сентября, когда горожанка увидела на одном из сайтов по трудоустройству объявление о работе, которую можно выполнять дистанционно. Заинтересовавшись предложением, она оставила свои контактные данные, после чего с ней связался потенциальный работодатель.

- Звонившая пояснила, что их организация занимается трейдингом, а также рассказала об обязанностях, которые предстоит выполнять таркосалинке Далее на телефон женщины поступило еще несколько звонков от представителей этой организации, которые поясняли женщине, что необходимо сделать для биржевой торговли. Выполняя их указания, северянка установила на свой телефон определенные приложения, а также сообщила злоумышленникам персональные данные своей банковской карты и коды, поступившие на телефон. После это со счета женщины списались 65 897 рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Когда таркосалинка попыталась дозвониться до представителей организации, их телефоны оказались недоступны.

Сейчас по данному случаю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».