АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги экологической деятельности за 9 месяцев

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги реализации комплекса экологических мероприятий в январе-сентябре 2021 года.

В ходе экомониторинга на производственных объектах предприятия было проведено более 68 тыс. исследований воздуха, питьевых, природных и сточных вод. По результатам исследований превышения установленных нормативов допустимых сбросов не зафиксировано, что свидетельствует о функционировании объектов производственной инфраструктуры предприятия в строгом соответствии с требованиями российского законодательства в области экологической безопасности.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Эколого-аналитические лаборатории АО «Транснефть – Сибирь» оснащены всеми необходимыми средствами измерений и оборудованием для отбора проб и проведения их исследований в соответствии с областью аккредитации.

В целях повышения экологической безопасности в соответствии с потребностью проводится модернизация очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод на объектах предприятия. В рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в 2021 году были организованы два экологических компенсационных мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. В реку Собь на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и р. Томь в Томской области выпущено 811 тыс. мальков муксуна. Цель – поддержание видового разнообразия водной биосферы в регионах ведения производственной деятельности.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В сентябре 2021 года на территории Тазовского района ЯНАО введен в эксплуатацию завод по разведению рыб ценных пород – муксуна и чира. Мощность садковой линии составляет 1,8 млн тонн мальков в год. Также на территории района ведется строительство полигона утилизации твердых бытовых отходов, ввод в эксплуатацию которого обеспечит потребности в утилизации отходов поселка Тазовский, села Газ-Сале и других населенных пунктов. Срок эксплуатации будущего полигона ТБО - 30 лет, площадка рассчитана на прием до 46 тыс. куб. м мусора в год. В пос. Коротчаево ЯНАО введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения (КОС), что позволило решить вопросы социально-экономического развития населенного пункта. Новые КОС рассчитаны на прием 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Данные проекты реализованы при участии ПАО «Транснефть».

Экологическая безопасность и рациональное природопользование является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия. Работники АО «Транснефть – Сибирь» регулярно участвуют в экологических акциях, таких как высадка деревьев, уборка мусора и других.