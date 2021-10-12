В Салехарде открылась детская площадка по ул. Павлова

Фото: скриншот из видео

В Салехарде завершилось благоустройство площадки по ул. Павлова. Напоминаем, что инициаторами преображения территории выступили сами жители микрорайона.

- Проект был включен в перечень объектов программы «Формирование комфортной городской среды». И вот сегодня ребятишки получили возможность играть на большой, современной площадке. Здесь есть и горки, и качели, и конструкции для лазания, и многое другое, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Кстати, игровые конструкции изготовлены одним из ведущих мировых производителей детского оборудования, поэтому они придутся по вкусу всем ребятам.

- Микрорайон активно развивается, ведется строительство жилья, проектируются участки под будущую застройку. В следующем году запланирован ремонт улицы Павлова, - добавил градоначальник.