Новоуренгойский приют для животных больше на может принимать щенков

Фото: Подари мне Жизнь | Новый Уренгой

В Новом Уренгое волонтеры приюта для бездомных животных «Подари мне жизнь» сообщили нерадостную новость. Учреждение больше не может принимать щенков из-за их огромного числа.

- Мы обросли собаками по уши! Мы не в силах принять всех щенков города, коих сотни! Мы не можем прыгнуть выше неба (выше головы мы уже прыгнули), - написала сотрудница Центра на его официальной странице в соцсети.

Также ситуацию усугубила вспышка энтерита, возникшая в учреждении.

- Вспышка энтерита выбила нас из колеи. Брать новых щенков в Центр, означает продолжить распространение инфекции и как следствие, захоронение щенков, - добавила автор поста.

При этом сотрудница отметила, что приют готов помочь пиаром, консультациями по содержанию щенков и фотосъемкой.