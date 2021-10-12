В Уренгое завершилось строительство храма Пресвятой Богородицы

Фото: личная страница Олега Якимова в соцсети

В Уренгое завершается строительство храма Пресвятой Богородицы, который начали возводить 13 мая 2017 года. Именно в этот день была освящена и забита первая свая. На данный момент внутри здания заканчиваются последние работы.

Согласно проекту, высота храма более 28 метров. Полы и лестницы внутри здания изготовлены из лиственницы. Цоколь возведен из гранита - материал долговечный, не потребует ремонта и придаст храму красоту. Каждая деталь в нем подчинена канонам и традициям.

Фото: личная страница Олега Якимова в соцсети

Также в центре храма установлена пятиметровая конструкция иконостаса из дуба: 25 икон и 2 целовальных маленькие. Кстати, иконы написаны художниками индивидуально для храма.

Уже сегодня ведутся работы по подготовке документации для введения здания в эксплуатацию.