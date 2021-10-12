Надымские власти оставили семью в доме, признанным аварийным после пожара Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура добилась справедливости для жителя села Кутопьюган и его семьи, которые были вынужден проживать в аварийном доме после пожара.

- Установлено, что заявитель проживал в помещении на основании договора социального найма. В 2018 году в доме произошел пожар, полностью уничтоживший квартиру. По итогу обследования межведомственная комиссия признала здание аварийным и подлежащим сносу. При этом заявитель состоял на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий, однако другое благоустроенное помещение ему так и не было предоставлено, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал, чтобы районная администрация предоставила семье другое жилое помещение в пределах села Кутопьюган по договору соцнайма.

Суд требования прокурора удовлетворил. Фактическое исполнение решения контролируется ведомством.