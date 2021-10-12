Вторым кандидатом на должность главы Приуральского района стал директор приюта для животных

Фото: администрация Приуральского района

В Приуральском районе продолжается прием документов для участия в конкурсе на должность главы администрации.

Напоминаем, что первым кандидатом стал 33-летний сотрудник аксарковской администрации Александр Филиппов. Сейчас он занимает пост начальника отдела по вопросам муниципального хозяйства.

Вторым претендентом на вакантную должность стал действующий директор муниципального приюта для бездомных животных Александр Кручинин. Кроме того, с 2017 года он был избран депутатом районного собрания.

Напоминаем, что конкурс по отбору кандидатов на должность главы района пройдет в два этапа. Подать документы можно до 20 октября включительно.

Прошедшие конкурсный отбор претенденты предстанут перед депутатами Думы Приуральского района, где презентуют свои проекты по развитию муниципалитета. Имя нового главы станет известно уже 1 ноября.