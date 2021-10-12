Пытаясь спасти сбережения, надымчанин лишился более 800 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратился 34-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Пытаясь спасти сбережения, он перевел аферистам огромную сумму денег.

- Было установлено, что 1 октября потерпевшему позвонил некий человек, назвавший себя сотрудником службы безопасности банка. Далее он предупредил, что персональными данными мужчины завладели посторонние лица, а это может привести к краже денег с его счетов. Чтобы сохранить сбережения, лжесотрудник рекомендовал северянину перевести всю имеющуюся у него сумму на специальный сохранный счет, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Не заподозрив обмана, надымчанин перевел с нескольких карт на указанные реквизиты более 844 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», ведется следствие.