В Салехарде открывается уникальная выставка «Западная Сибирь в призме Евразийских империй»

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

В МВК имени И.С. Шемановского готовится к открытию большой выставочный проект «Западная Сибирь в призме Евразийских империй».

На обозрение посетителей будет представлено более 1 500 подлинных экспонатов из ведущих российских музеев Уфы, Казани, Омска, Оренбурга, Ханты-Мансийска, Великого Новгорода и Тюмени. Общественных организаций Салехарда, Тулы, Елецка и Омска, а также собраний коллекционеров Тобольска.

По словам куратора проекта Никиты Перцева, среди экспонатов наибольшую уникальность представляет коллекция холодного оружия сарматского периода из Уфы, доспехи раннего железного века и Средневековья, сокровища известного Филипповского кургана прохоровской культуры, военная атрибутика, продукция ремесел, аптекарская посуда времен Золотой Орды, а также уникальный экспонат - вытянутый женский череп периода Великого переселения народов.