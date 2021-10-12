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Недвижимость12 октября 2021 5:29

В Аксарке появится новый спорткомплекс с тренажерным залом и бассейном

Сейчас ведется его проектировка
Марина Прохорова
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Фото: администрация Приуральского района

Фото: администрация Приуральского района

В Аксарке продолжается проектирование нового спортивно-оздоровительного комплекса.

- Сам объект расположится на пересечении улиц Обская и Тундровая (в районе магазина «Северный»). Он будет включать просторный спортивный зал, бассейн на пять дорожек и современный тренажерный зал, - рассказали в администрации Приуральского района.

Фото: администрация Приуральского района

Фото: администрация Приуральского района

На данный момент уже определены цветовые решения фасадов, а также подготовлен дизайн-проект внутренних помещений.

Начать строительство комплекса планируется в марте 2022 года.