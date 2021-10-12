В Аксарке появится новый спорткомплекс с тренажерным залом и бассейном

Фото: администрация Приуральского района
В Аксарке продолжается проектирование нового спортивно-оздоровительного комплекса.
- Сам объект расположится на пересечении улиц Обская и Тундровая (в районе магазина «Северный»). Он будет включать просторный спортивный зал, бассейн на пять дорожек и современный тренажерный зал, - рассказали в администрации Приуральского района.
Фото: администрация Приуральского района
На данный момент уже определены цветовые решения фасадов, а также подготовлен дизайн-проект внутренних помещений.
Начать строительство комплекса планируется в марте 2022 года.