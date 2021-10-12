В Лабытнанги мужчина украл у своего коллеги огромную сумму денег Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина, обвиняемого в краже. Все началось с заявления местного жителя, сообщившего, что кто-то украл из его барсетки деньги.

- Установлено, что подозреваемый в период с 17 сентября по 1 октября похитил из барсетки потерпевшего, которая находилась в рабочем помещении цеха, 100 тысяч рублей и 400 долларов, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Когда мужчину задержали, он сразу же признался в содеянном и раскаялся.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении и обвиняется по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».