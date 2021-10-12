Погода на Ямале на 12 октября: переменная облачность

Погода на Ямале на 12 октября. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 12 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 5-7 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +1, ночью -2. Ветер 4-7 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем +1, ночью -4. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днем -2, ночью -5. Ветер 3-5 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем 0, ночью -5. Ветер 2-5 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем 0, ночью -5. Ветер 1-4 м/с.

Лабытнанги: облачно, вечером - снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +1, ночью -3. Ветер 4-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.