Погода на Ямале на 12 октября: переменная облачность

Погода на Ямале на 12 октября.
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 12 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 5-7 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем +1, ночью -2. Ветер 4-7 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем +1, ночью -4. Ветер 3-7 м/с.
Новый Уренгой: облачно. Днем -2, ночью -5. Ветер 3-5 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем 0, ночью -5. Ветер 2-5 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем 0, ночью -5. Ветер 1-4 м/с.
Лабытнанги: облачно, вечером - снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 5-7 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +1, ночью -3. Ветер 4-7 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.