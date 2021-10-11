Почти 60 ноябрьских семей переедут из авариек в благоустроенные квартиры за пределы Ямала

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске почти 60 семей воспользовались новой региональной программой и теперь переедут из авариек в благоустроенные квартиры за пределы Ямала.

- Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в этом году в нашем регионе заработала новая программа, пользующаяся успехом у жителей. На данный момент 53 семьи уже реализовали выданные свидетельства, а еще шесть пока подбирают жилье, - рассказал глава города Алексей Романов.

Кстати, большинство северян выбрали для переселения Краснодарский край, Свердловскую, Челябинскую и Ленинградскую области, Республику Башкортостан и соседний регион - ХМАО-Югра.

Напоминаем, что направить средства сертификата можно на приобретение жилья в новостройке или на вторичном рынке.

Начиная с 2022 года, в этой программе примут участие еще 26 ноябрьских семей. А с 1 января по 30 июня пройдет заявочная кампания на 2023 год.