Ямальских выпускников ВУЗов приглашают на работу без испытательного срока Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале реализуются различные мероприятия для трудоустройства выпускников. Одно из них - проект «Капитал молодого специалиста», который позволяет устроиться на работу без испытательного срока.

Сертификат «Капитал молодого специалиста», подтверждающий право на получение государственной поддержки, выдается выпускнику в центре занятости населения. При трудоустройстве кандидат передает его работодателю, который в течение полугода получает возмещение на зарплату выпускника в размере 30 тысяч рублей.

В этом году сертификаты выданы уже двенадцати молодым специалистам.

Одним из обладателей стала ноябрянка Анастасия Кузнецова, завершившая образовательную программу «Физическая культура» в Уральском государственном педагогическом университете. В сентябре девушка обратилась в центр занятости населения своего города с просьбой помочь найти подходящую работу. Тогда ей и предложили поучаствовать в проекте. Уже 17 сентября Анастасия вышла на работу в качестве инструктора по плаванию в фитнес-клубе «Аляска».

- Проект «Капитал молодого специалиста» учитывает интересы всех сторон. Он мотивирует работодателей к приему на работу выпускников, а молодым специалистам повышает конкурентоспособность на рынке труда, - отметила сотрудник департамента занятости населения ЯНАО Мария Омельченко.