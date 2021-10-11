Приняв в соцсетях мошенника за подругу, новоуренгойка перевела ему крупную сумму денег Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1986 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Женщина пояснила, что была введена в заблуждение неким человеком, отдав ему крупную сумму денег.

- В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявительнице получила в соцсети сообщение от знакомой с просьбой одолжить денег. Не заподозрив обмана, женщина перевела на указанный злоумышленником счет 13 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, нажившихся на северянке. Также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистам грозит до двух лет лишения свободы.