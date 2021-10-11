Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале могут предложить идеи по благоустройству больничного комплекса.

- Районный центр преображается с каждым днем, очередной локацией для благоустройства определена территория больничного городка. В будущем здесь планируется масштабная реконструкция, - рассказали в администрации Пуровского района.

В связи с этим горожане могут предложить место для будущего сквера, установки малых архитектурных форм и много другое. Полет фантазии ничем не ограничен.

Оставить свои варианты можно в комментариях к соответствующему посту в соцсети до 1 ноября. При формировании проекта будет рассмотрена и учтена каждая идея.