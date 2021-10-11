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Общество11 октября 2021 13:27

В Лабытнанги эрготерапевты помогают инвалидам и пожилым людям наладить свой быт

Апробация нового направления проходит уже около полугода
Марина Прохорова
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Фото: департамент соцзащиты ЯНАО

Фото: департамент соцзащиты ЯНАО

В центре соцобслуживания Лабытнанги уже полгода работают эрготерапевты. Они помогают людям с физическими отклонениями, заболеваниями и нарушениями в развитии быть самостоятельными насколько это возможно.

Например, после перенесенного инсульта у подопечного перестает функционировать конечность. Чтобы помочь человеку, эрготерапевт адаптирует его жизнь в быту, подбирает индивидуальную мебель, посуду, инвалидную коляску и кровать. Определяет правильную позу для еды, сна, игры и работы. Обучает родных и социальных работников правильно перемещать подопечного и другое.

Мечта сотрудников Центра - отдельная эргоквартира, в которой разместят мебель, технические средства реабилитации и различные аксессуары, обучающие людей с ограничениями заботиться о себе.