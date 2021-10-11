В Горках готовится к открытию новая площадка с каруселями и тренажерами

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе завершается строительство еще одной площадки в рамках программы «Комфортная городская среда». Речь идет о многофункциональной территории в селе Горки площадью чуть менее тысячи квадратных метров.

На площадке находятся различные качели, качалки, песочница, рукоход, пять турников и многое другое. Также рабочие уложили покрытие из резиновой крошки и обустроили пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Фактически работы на объекте завершены, сейчас идет процедура приемки.

- Хочу напомнить, что вначале ситуация с этим объектом складывалась совсем не радужно. Выигравший аукцион подрядчик так и не приступил к выполнению работ, что повлекло за собой расторжение контракта. Уже в разгар лета мы были вынуждены вновь проводить торги и определять нового подрядчика, - рассказал глава района Олег Попов.