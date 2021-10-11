На Ямале еще 112 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 112 человек. С начала периода количество заболевших достигло 51 626.

Из общего числа болеющих 770 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 105 из них - в тяжелом состоянии, 28 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 707 человек.

Также за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 622. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 90 заражений COVID-19, за весь период - 44 004.

Выздоровели за последние сутки 79 человек, с начала пандемии - 49 501.

За последние сутки в России выявлено 29 409 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 608 (8,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 804 774 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 15 460 человек, с начала пандемии - 6 873 579. Также за сутки зафиксировано 957 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 217 372 человека.