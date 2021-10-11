В двух магазинах Нового Уренгоя переклеивали ценники со сроками годности

Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЯМАЛ

В Новом Уренгое активисты «Народного контроля» провели рейд в магазинах «Милан» и «Петровский». Поводом для этого стали жалоба горожан на просроченный товар.

В итоге контроллеры обнаружили, что на продуктах переклеивали ценники со сроками годности. Когда обман вскрылся, сотрудники магазинов оперативно убрали просрочку с прилавков. Кроме того, с руководством и персоналом торговых точек была проведена разъяснительная беседа.

- Наличие просроченной продукции в обоих магазинах подтвердилось. В большинстве своем это замороженная продукция. Обнаружили переклеивание ценников с датой изготовления и сроком годности продукции. Просроченную заморозку убрали с продажи. Будет повторный визит, - рассказал председатель общественного совета проекта «Народный Контроль» Сергей Туленков.

Также он сообщил, что в магазине не соблюдались правила по продаже табачной продукции. Сигареты не были закрыты шторками и находились в открытом доступе. Руководство магазинов пообещало исправить нарушения.