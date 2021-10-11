Желая улучшить физическую форму, ноябрянка купила у мошенников дорогой тренажер Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ноябрьска обратилась 46-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Все началось с того, что женщина увидела в Интернете объявление о продаже гребного тренажера, который захотела купить.

- Желая приобрести указанный товар, ноябрянка позвонила по указанному номеру, договорилась о сделке и перевела лжепродавцу 54 тысячи рублей. После этого с ней перестали выходить на связь, а объявление пропало из сети, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, нажившихся на северянке. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».