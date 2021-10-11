В Салехарде квартирант продал чужое жилье, вклеив свое фото в паспорт хозяина

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

- Установлено, что в феврале 2014 года мужчина, снимая квартиру у местного жителя, случайно обнаружил его паспорт. Воспользовавшись отсутствием хозяина в городе, обвиняемый вклеил свою фотографию в его паспорт, а затем, используя документ, продал квартиру за 4 миллиона рублей. Полученными деньгами он воспользовался по своему усмотрению, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Задержать злоумышленника удалось в октябре текущего года. Сейчас он находится под стражей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.