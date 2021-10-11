В Салехарде сформировали добровольческий корпус для участия в переписи населения

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде сформировали добровольческий корпус из 20 человек, которые вместе с переписчиками будут задействованы в проведении Всероссийской переписи населения.

Среди подавших заявку - много опытных добровольцев, уже принимавших участие в масштабных всероссийских проектах и акциях. Однако есть и те, кто получит бейдж волонтера впервые.

Салехардские общественники будут работать в многофункциональном центре. Они ответят на вопросы о переписи, возможности пройти ее онлайн и подскажут, как самостоятельно заполнить анкеты через портал Госуслуги.

Сейчас волонтеры проходят онлайн-обучение. Также с ними обязательно проведут инструктаж по соблюдению антиковидных мер безопасности. Всех обеспечат индивидуальными средствами защиты.