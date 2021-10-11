В Новом Уренгое начинается прием документов на проведение курсов реабилитации для детей с ОВЗ

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новоуренгойский Благотворительный фонд «Ямине» будет принимать с 12 по 14 октября документы на проведение курсов реабилитации для детей с ОВЗ (с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими нарушениями).

Сам курс реабилитации пройдет с 18 октября по 27 ноября на базе «Центр социальной помощи семье и детям «Садко».

Прием документов проходит по адресу: мкр. Оптимистов, д. 2, корп. 2, цокольный этаж (вход с левого торца 9-ти этажного дома, над входом вывеска «Администрация»). Получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7-908-854-09-52 и +7(34922)3-47-63.