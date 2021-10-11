В Пуровском районе разыскивают 45-летнего вахтовика, пропавшего пять дней назад

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ЯНАО

В Пуровском районе разыскивают 45-летнего Валерия Тернова, который пропал 7 октября с территории Вынгаяхинского месторождения.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые и короткостриженые.

Был одет: черная куртка, спортивный костюм темно-синего цвета, на ногах - калоши.

Сообщить какие-либо сведения о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).