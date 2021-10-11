Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Уренгое открылась единственная на Ямале балетная школа. Это стало возможным благодаря начинающей бизнесвумен Марии Кондратьевой, которая получила поддержку, оказываемую в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство». Северянка заинтересовалась этой сферой бизнеса, когда стала подрастать ее дочь, мечтающая стать балериной.

Таким, образом, балетную школу открыли по франшизе. Lil Ballerine - это международная сеть школ балета для детей, насчитывающая более 140 филиалов. Это единственная частная школа балета в России, имеющая лицензию на преподавание классического танца детям.

Предприниматель получила компенсацию части паушального взноса по договору франчайзинга в размере 500 тысяч рублей и оформила микрозайм «Старт» на 250 тысяч рублей под 3% годовых в окружном центре «Мой Бизнес».

Занятия проходят для детей от 3 до 12 лет в специальном оборудованном хореографическом зале. Преподает танцы артистка балета со специальным образованием.

- Хорошо, что у нас появилась такая мера поддержки. Я искала информацию о такой поддержке в других регионах, но не нашла, поэтому с уверенностью могу назвать эту меру беспрецедентной, а наш округ - уникальным», - прокомментировала Мария Кондратьева.