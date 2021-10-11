На ямальских дорогах за сутки пострадали четверо взрослых и ребенок

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, все аварии произошла 10 октября.

Так, в Новом Уренгое водитель автомобиля «Toyota», двигаясь по ул. им. К.Ф. Ватолина, не уступил дорогу при повороте налево водителю «Ford», двигавшемуся по встречной полосе. В итоге пассажир «Toyota» и несовершеннолетний пассажир «Ford» госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вторая авария произошла на перекрестке улиц Ямальская - Школьная в Муравленко. Водитель «Mercedes» при повороте налево не пропустил двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Audi». В результате ДТП пассажир «Audi» и водитель «Mercedes» доставлены в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Последняя авария случилась в районе 251 километра автодороги Сургут - Салехард. Водитель «ВАЗ-21102», объезжая место дорожных работ, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106», который съехал в кювет. В результате ДТП пассажир «ВАЗ-2106» получил телесные повреждения.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 аварий, а с начала года - 3 716, в которых 23 человека погибли и 219 получили травмы, в том числе 21 ребенок.