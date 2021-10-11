В Шурышкарском районе подготовлены девять вертолетных площадок для первозки людей

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе дан старт очередному сезону вертолетных перевозок. Напоминаем, что в период межсезонья это единственный доступный вид транспорта для жителей.

- Шурышкарский район является лидером по числу населенных пунктов. На нашей территории расположены девять вертолетных площадок, все они готовы к приему и отправке людей, - рассказал глава муниципалитета Олег Попов.

Также он отметил, что при большом пассажиропотоке (при загрузке борта в обе стороны не менее 50 процентов) возможна организация дополнительных рейсов. Для этого жителям нужно обратиться в адрес глав поселения.

Расписание движения вертолетов осталось прежним. Тоже самое касается и субсидирования билетов для северян: жители оплачивают менее 50% от стоимости.