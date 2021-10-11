До конца недели в Салехарде появятся девять новых парковок

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде завершаются работы по обустройству девяти новых парковок, которые смогут обеспечить местами около ста машин.

По словам главы города Алексея Титовского, на данный момент уже готовы площадки у музея Ю. В. Неелова; на ул. Губкина, д. 3б; на ул. Пушкина; на ул. Гаврюшина, д. 17.

- Подрядная организация приступила к укладке асфальта на парковке по ул. Чубынина (возле дома №25). Остается завершить работы у ТЦ «Апельсин», у бизнес-центра по ул. Республики, у СОШ №1 и на ул. Свердлова, д. 42, - добавил глава окружной столицы.

Работы планируется завершить до 15 октября. Они проводятся в рамках программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог».