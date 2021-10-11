Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

В Красноселькупе управляющие компании начали оказывать новую услугу по пересадке деревьев.

Суть работы заключатся в том, что сначала подготавливается лунка для посадки, затем специалисты УК выезжают по указанному адресу, вынимают растение с помощью специальной техники, транспортируют его до места посадки, а затем высаживают в заготовленную лунку.

О прайсе и условиях заключения договора на услугу можно узнать в ООО «МХП Красноселькупского района». Телефон для справок: 2-18-36.