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Общество11 октября 2021 5:37

В Красноселькупе управляющие компании начали оказывать новую услугу по пересадке деревьев

Воспользоваться ей могут все желающие
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

В Красноселькупе управляющие компании начали оказывать новую услугу по пересадке деревьев.

Суть работы заключатся в том, что сначала подготавливается лунка для посадки, затем специалисты УК выезжают по указанному адресу, вынимают растение с помощью специальной техники, транспортируют его до места посадки, а затем высаживают в заготовленную лунку.

О прайсе и условиях заключения договора на услугу можно узнать в ООО «МХП Красноселькупского района». Телефон для справок: 2-18-36.