Погода на Ямале на 11 октября: к вечеру ожидается снег

Погода на Ямале на 11 октября. Фото: Вера Зенина

В понедельник, 11 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем 0, ночью -5. Ветер 2-4 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем 0, ночью -5. Ветер 2-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - снег. Днем 0, ночью -5. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно, вечером - снег. Днем 0, ночью -5. Ветер 4-7 м/с.

Губкинский: облачно, вечером - снег. Днем 0, ночью -5. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: облачно и небольшой снег. Днем -1, ночью -4. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем 0, ночью -4. Ветер 2-4 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем 0, ночью -6. Ветер 3-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.