Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 4:47

Погода на Ямале на 11 октября: к вечеру ожидается снег

Ветер умеренный
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода на Ямале на 11 октября.

Погода на Ямале на 11 октября.

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 11 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем 0, ночью -5. Ветер 2-4 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем 0, ночью -5. Ветер 2-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - снег. Днем 0, ночью -5. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно, вечером - снег. Днем 0, ночью -5. Ветер 4-7 м/с.

Губкинский: облачно, вечером - снег. Днем 0, ночью -5. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: облачно и небольшой снег. Днем -1, ночью -4. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем 0, ночью -4. Ветер 2-4 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем 0, ночью -6. Ветер 3-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНВАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНВАО. Прогноз погоды.