Жителя Муравленко осудили на исправительные работы из-за мата на полицейского. Фото: Ольга Крыльцова

В мае 2021 года в ходе патрулирования улиц города сотрудники ППС по городу Муравленко задержали 50-летнего гражданина. Мужчина находился в пьяном виде в общественном месте.

Его доставили в городскую больницу для проведения медицинского освидетельствования. Находясь в медучреждении, правонарушитель, осознавая, что перед ним находится представитель власти при исполнении своих должностных обязанностей, в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника полиции, выражаясь в его адрес нецензурной бранью.

– В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело «Оскорбление представителя власти», – сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В законную силу вступил приговор муравленковского городского суда, согласно которому обвиняемый признан виновным и приговорен к наказанию в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удерживанием в доход государства 15 % из заработной платы.