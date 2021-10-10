На Ямале еще 110 жителей заразились коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 110 человек. С начала периода количество заболевших достигло 51 514.

Из общего числа болеющих 767 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 94 из них - в тяжелом состоянии, 28 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 706 человек.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 600. Выздоровели с начала пандемии - 49 422.

За последние сутки в России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 962 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 274 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 775 365 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 216 415 летальных исходов, выздоровели 6 858 119 человек.