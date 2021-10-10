Пенсионер из Надыма через прокуратуру выбил деньги на проезд к месту отдыха. Фото: Ольга Крыльцова

Пенсионер из Надыма через прокуратуру выбил деньги на проезд к месту отдыха. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

– ГУ УПФ РФ в Надымском районе пожилому человеку отказано в выплате компенсации за проезд к месту отдыха по маршруту г. Надым – г. Москва – г. Надым. Учитывая, что компенсация стоимости проезда направлена на обеспечение права пенсионера-северянина на отдых и оздоровление в более благоприятных климатических условиях, городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на пенсионный фонд обязанности оплатить гражданину проезд к месту отдыха и обратно, – сообщили в ведомстве.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионера взыскано более 20 тысяч рублей.