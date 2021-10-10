В Салехарде будут работать 14 переписных участков. Фото - Администрация Салехарда.

В Салехарде будут работать 14 переписных участков. Основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября.

– Для проведения переписи приглашаются переписчики. Для них будет организовано обучение. Контракт заключается с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В обязанности входит: перепись населения на выделенном участке, работа на планшете. Работать переписчиками могут жители старше 18 лет. Заработная плата – свыше 15 тысяч рублей, – рассказали в администрация Салехарда.

Подробнее можно узнать в отделе статистики – 4-10-67, по адресу: ул. Республики, 73, каб. 242, а также интересующие вопросы можно задать уполномоченному по переписи, 89004015246.