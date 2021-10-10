В Салехарде состоялось закрытие проекта «Трудовое лето-2021». Фото - администрация Салехарда.

В Салехардском центре молодёжи состоялось закрытие проекта «Трудовое лето-2021». В ряды трудового десанта летом вступили 470 юношей и девушек

Каждый летний сезон школьники от 14 до 18 лет трудятся в организациях нашего города. В этом году ребята работали в 24-х учреждениях и предприятиях в сферах ЖКХ, энергетики, автотранспорта, образования, культуры и искусства.

– От имени главы города благодарю руководителей предприятий, которые предоставили нам возможность трудоустроить детей. Ребятам я хочу сказать, что результат вашей работы в этом году – это то пространство, которое вы формируете вокруг себя, – сказала заместитель главы города Лариса Евдокимова.

Отличившихся участников трудового десанта наградили грамотами и сувенирами, благодарности вручены работодателям.