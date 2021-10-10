Под Салехардом ликвидировали опасную свалку. Фото - Департамент природных ресурсов ЯНАО.

Под Салехардом ликвидировали опасную свалку. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

От общественного инспектора по охране окружающей среды поступила информация о незаконном складировании отходов ртуть содержащих ламп по автодороге Салехард-Лабытнанги. Такие отходы относятся к I классу и считаются чрезвычайно опасными.

– Сотрудники департамента природных ресурсов тут же выехали на место с привлечением представителей администрации Салехарда, сотрудников МВД и специализированной организации по утилизации особо опасных отходов. Отходы вывезены с места их обнаружения и обезврежены, – сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления влечет наложение административной ответственности для граждан, должностных и юридических лиц.