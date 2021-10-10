В Салехарде прошел практический семинар «Бережливое производство в МФЦ». Фото - "Информационные технологии и связь на Ямале" в ВК.

В Салехарде прошел практический семинар «Бережливое производство в МФЦ». Мероприятие, которое прошло с 4 по 8 октября, объединило неравнодушных людей, желающих улучшить работу центров.

– Обсудили процессную модель МФЦ, с помощью которой возможно ускорить процесс предоставления услуг, найти нужные ресурсы внутри МФЦ по недопущению ситуаций с превышением времени ожидания получения услуг, изменить форматы предоставления услуг, уделив большое внимание сопровождению граждан при получении услуг в электронном виде, – поясняется в сообществе «Информационные технологии и связь на Ямале».

На Ямале процессная модель уже была апробирована в МФЦ. По итогам семинара было принято решение по транслированию ее с начала 2022 года в другие субъекты России.