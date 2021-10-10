Погода на 10 октября на Ямале: местами небольшие осадки

На Ямале местами небольшие осадки. Фото: Вадим Бегун

На Ямале переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15 м/с. Температура ночью-5,-7 °С, днем -2,+3 °С.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Саватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края". Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.