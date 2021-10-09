На Ямале коронавирусом заразились еще 109 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом. За сутки зафиксировано и лабораторно подтверждено 109 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в округе зафиксировано 51 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из общего числа болеющих 732 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 87 из них находятся в тяжелом состоянии, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 3 человека. В итоге общее число погибших составляет 704 человека.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 584. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 97 заражений COVID-19, за весь период - 43 820.

Выздоровели за последние сутки 112 человек, с начала пандемии - 49 335.

За последние сутки в России выявлено 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 968 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 049 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 746 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.